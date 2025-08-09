MLB》互換球衣留念！40歲薛哲飆154公里 讓克蕭直呼好像沒變老

道奇名投克蕭（右）今天與藍鳥名投薛哲（左）同場先發較勁，兩人賽後互換球衣留念。（取自藍鳥隊官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）今天與藍鳥40歲名投薛哲（Max Scherzer）同場先發較勁，這場合計獲6座塞揚獎的名投對決，克蕭繳出局失1分好投、薛哲也交出6局失2分的好表現，道奇最後以5比1擊敗藍鳥。克蕭與薛哲兩人賽後也交換球衣留念。

克蕭今主投6局被敲7安，失掉1分，賞4次三振、丟1次保送，收本季第6勝，賽後防禦率濰3.14；薛哲今主投6局失2分，被敲6安，賞5次三振、丟3次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率濰4.21，最快丟到96英哩（約154.6公里）。

大聯盟官網報導，這是克蕭與薛哲生涯第5次同場登板對決，第一次對決是在2008年8月7日的時候，當時響尾蛇名人堂投手強森（Randy Johnson）和道奇名投梅達斯（Greg Maddux）的先發臨時被換掉，由當時24歲的新秀薛哲和20歲的克蕭對決，兩人當時都無關勝敗。

道奇名投克蕭。（美聯社）

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後表示，「這可能會是一張我留下來放在辦公室的攻守打序單。」；道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「兩位偉大的競爭者，我不知道這樣的對決還能不能再看到。」

「薛哲投得非常好，他丟出約96英哩的球。」克蕭讚賞，「看起來他一點都沒變老。」

曾在2021年短暫加入道奇隊的薛哲也稱讚克蕭，「他有著非常出色的職業生涯，而且能和他當隊友，他也是一名很棒的隊友。我對他在場內外所做的一切都抱有很高的敬意。」

藍鳥名投薛哲。（路透）

