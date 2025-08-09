晴時多雲

中職》「後勁」十足！台鋼後勁7局好投、跨季21連勝平潘威倫紀錄

2025/08/09 18:37

台鋼雄鷹洋投後勁。（台鋼提供）台鋼雄鷹洋投後勁。（台鋼提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹洋投後勁，今澄清湖「客場」先發出戰統一獅，挑戰追平聯盟跨季連勝紀錄。後勁交出7局無失分，加上隊友火力支援捧場，洋砲魔鷹在34歲生日當天上演單場雙響，終場台鋼8:0贏球，獅隊苦吞5連敗。

後勁7局任內無失分，僅被擊出1安打、1保送，送出7次三振，以優質先發好投拿下此役勝投、聯盟最多本季第11勝，跨季21連勝也追平前獅隊王牌潘威倫於2008年創下的連勝紀錄，下一場後勁將挑戰破紀錄。

布雷克本季賽前對站台鋼防禦率高達7.71，相對其他隊投得辛苦，今2局上就遇到亂流，被首位打者王柏融敲安，隨後對郭阜林投出保送。張肇元一度犧牲觸擊未果，後續擊出飛球出局，但紀慶然和林家鋐接連安打，台鋼連拿2分。2出局後，曾子祐擊出的滾地球，形成內野安打，二三壘兩位跑者全力起跑，帶進2分打點。

3局上，台鋼首位打者、今過34歲生日的魔鷹開轟，球飛越右外野標竿上空，重播輔助判決後維持原判為全壘打，魔鷹本季第21轟出爐，也是個人中職生涯第200支安打。魔鷹7局再從劉予承手中擊出2分砲，是他本季第22轟，生日當天完成單場雙響。

面對挑戰紀錄的台鋼洋投後勁，統一直到4局下2出局，才由陳傑憲擊出此役團隊首安，但仍未能得分。

5局上，王柏融遭布雷克觸身球，台鋼後續靠著郭阜林二壘安打，再打回1分。5局下，後勁配球開始出現蝴蝶球，投完前5局獲勝投資格時，僅被擊出1安打。

後勁於6局下面對林岱安，投出此役個人首個保送，而林佳緯在這個半局因自打球傷退，退場做治療。

9局下，面對台鋼伍祐城，首位打者田子杰敲出二壘打，獅隊此役直到最後半局才首度攻上得點圈，2出局後，代打林安可飛球出局。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹單場雙響砲。（台鋼提供）台鋼雄鷹洋砲魔鷹單場雙響砲。（台鋼提供）

