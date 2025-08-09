晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》張進德一軍隨隊 最快下週登錄

2025/08/09 19:10

富邦悍將張進德。（富邦悍將提供）富邦悍將張進德。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕張進德在二軍經過5場出賽的調整，今天在洲際球場隨富邦悍將一軍練習，總教練陳金鋒表示，張進德的打擊與守備基本上已經OK，至於是明天或下週讓他回到一軍，教練團要再觀察才會決定。

陳金鋒指出，二軍這幾天都沒有比賽，所以讓張進德到洲際隨一軍練習，讓教練團了解他的恢復情形，目前他的打擊沒有問題，守備也還OK，但不急著今天就讓他回一軍，還會再觀察一下，預計明天或下週再做決定。

張進德表示，這幾年因為一直受傷，每年都花很多時間養傷，在一軍出賽場次也逐年減少，心情真的很悶，雖然只是一軍隨隊，想到有機會回來就很興奮，「沒有選手希望受傷，既然碰到只能面對，現在身體已經OK，希望回來以後能有貢獻。」

張進德在春訓期間因為大腿拉傷，直到6月3日才升上一軍，只出賽5場大腿又拉傷，於6月11日降回二軍，原本評估需要休養兩週，卻到7月22日才開始在二軍比賽，期間因為本壘衝撞造成手部不適，回一軍的時程再延後，他與弟弟張育成同隊近400天，只有7場同時先發。

富邦悍將張進德。（富邦悍將提供）富邦悍將張進德。（富邦悍將提供）

富邦悍將總教練陳金鋒。（富邦悍將提供）富邦悍將總教練陳金鋒。（富邦悍將提供）

