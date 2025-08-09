中職》朱育賢重拳連發擊倒樂天 味全龍在大巨蛋有夠會打

味全龍朱育賢。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天味全龍靠朱育賢關鍵的2支安打，打下3分打點獲選單場MVP，率龍隊以5：2扳倒樂天桃猿，樂天中止3連勝，勝率跌破5成，龍隊暫時領先樂天1場勝差，本週龍隊在大巨蛋4戰3勝1敗。

此役2局下樂天靠余德龍和宋嘉翔連續擊出二壘安打先馳得點，3局上龍隊反攻，兩出局滿壘朱育賢適時敲安帶有2分打點反超前。4局下樂天攻勢再起，兩出局一、三壘有人，林政華擊出內野安打追平比分。

請繼續往下閱讀...

8局上樂天換上呂詠臻中繼，結果戰局風雲變色，他一上場就連投8顆壞球保送曾聖安和郭天信敲安，接著李凱威和朱育賢敲安取得超前分，呂詠臻1人次都沒解決就退場，由賴胤豪緊急上場救火，陳子豪擊出內野滾地球在進帳1分打點，9局上龍隊再添1分保險分鎖定勝局。

龍隊取得2分領先後，第8、9局先後推出鑀龍、陳冠偉救援，2人各投1局皆無失分順利守成，陳禹勳中繼1局無失分拿下本季第4勝。

今天比賽結束後，味全龍隊史在大巨蛋出賽31場戰績18勝13敗、勝率5成81，樂天桃猿隊史在大巨蛋出賽20場戰績8勝12敗、勝率4成，兩隊在大巨蛋作戰績效差距不小。

味全龍朱育賢。（記者林正堃攝）

味全龍張政禹。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手伍鐸。（記者林正堃攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法