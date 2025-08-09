晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》摘首勝的鄧愷威有感而發「曾經以為的句點，其實只是人生的逗點」

2025/08/09 21:11

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威今天中繼5局無失分，幫助巨人以5比0擊敗華盛頓國民，鄧愷威收下旅美生涯首勝。鄧愷威稍早在社群媒體Instagram限時動態發文表示，「無論下一個挑戰是什麼，明天太陽升起，我們會繼續前進。」

鄧愷威去年短暫上到大聯盟，出賽4場的防禦率9.82，他在去年11月19日遭到巨人隊指定讓渡（DFA），並成為自由球員。鄧愷威在去年11月29日與巨人簽小聯盟合約。鄧愷威今年小聯盟3A出賽25場有14場先發，交出3勝2敗、防禦率3.67的成績，也讓他獲升大聯盟，並在今天摘旅美生涯首勝，鄧愷威本季在大聯盟出賽2場，拿到1勝、防禦率5.40。

鄧愷威團隊在IG文中寫道，「這是渺小的一天，也是偉大的一天。能達成首勝，心中有太多的感謝。隊友的守備、教練的信任、後勤與翻譯們的協助，以及家人和球迷朋友的支持。即使在我最艱難的時刻，始終有一群人堅定地站在我身後。」

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

鄧愷威在IG文中寫道，「棒球真實的一面，是沒有觀眾的清晨與深夜。低潮與沉澱給了我更多思考與成長的機會。在這條路上，真正的挑戰在於不斷超越自己。能夠再次回到大聯盟的投手丘，甚至拿下首勝，讓我明白曾經以為的句點，其實只是人生的逗點。」

鄧愷威指出，「我覺得自己非常幸運。在每個不同的階段，總能遇到親切的教練、隊友與前輩。他們無私的分享與真誠的交流，是我最好的老師；能在良性的環境裡彼此成長，是競技體育中最可貴的事。」

「最後，我們想把首勝的喜悅分享給所有正在為生活努力的人。我們都是平凡而踏實的普通人，卻也是自己人生最好的作者。」鄧愷威寫道，「力量不是來自於你已經能做到的事，而是來自於戰勝那些你曾以為自己辦不到的事。」

鄧愷威在限時動態發文。（取自鄧愷威IG）鄧愷威在限時動態發文。（取自鄧愷威IG）

