斯巴達障礙跑》台中外埔賽後浪漫求婚秀 3千大小勇士熱情角逐

2025/08/09 20:58

斯巴達障礙跑台中外埔上演浪漫求婚秀。（大會提供）斯巴達障礙跑台中外埔上演浪漫求婚秀。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆「斯巴達障礙跑競賽台灣系列賽」移師台中花博外埔園區，吸引海內外大小勇士3千人參與，競爭最激烈的5公里衝刺賽由日本「最強消防員」菅田崚馬、菲律賓國手坎波絲（Melissa Campos）稱王封后，賽後還有台灣地主選手上演求婚秀，場面浪漫溫馨。

地主選手藍正瑋完賽後，等待同樣參賽的女友林佩秋衝過終點線，在現場同好祝賀下，當眾單膝下跪求婚成功，勇士如願抱得美女而歸，並成為台灣第一對因為賽事交往，最終修正成果步入禮堂的斯巴達新人。藍正瑋開心透露，由於右肩剛開完刀，努力復建才能趕上這場比賽，「我本來是性格內向的I人，因為斯巴達讓我更勇於面對挑戰，這次求婚活動準備很久，但女友的速度比我預期快了半個小時，還是有點手忙腳亂。」

藍正瑋自2017年首度挑戰斯巴達，當時同事林佩秋就陪伴加油打氣，兩年後雙方不但正式交往，就連女方也跟著受影響而積極訓練參與，「因為他突破闖關的神情實在是太酷了！不過沒想到會在賽後求婚，真的很特別也相當感動。」未來共組家庭，兩人還準備以夫妻身分一起報名，再接再厲延續這股運動熱情。

5K衝刺賽精英組，今年3月才在斯巴達障礙跑高雄站勇奪21K野獸賽冠軍的菅田崚馬，又以全場最快的31分18秒掄元，「我每天都做2小時以上訓練，台中這個新場地對我來說很簡單，我很喜歡。」女子組則由二度來台參戰的坎波絲以40分53秒奪冠，台灣老將「小猴」何孟秋以43分整拿到亞軍。

藍正瑋賽後向女友林佩秋求婚。（大會提供）藍正瑋賽後向女友林佩秋求婚。（大會提供）

