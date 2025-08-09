晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》中信兄弟8比0輕取富邦悍將 高宇杰攻守俱佳獲單場MVP

2025/08/09 21:20

中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟打完5局就大幅領先，以8：0輕取富邦悍將，中信拿下主場6連勝，本季在洲際對富邦5戰全勝，捕手高宇杰不僅蹲滿全場，進攻上還貢獻2支安打3分打點，本季第5次獲選單場MVP。

富邦派黃保羅先發，3局沒投完就出現5次保送，中信掌握機會連續3局得分，黃保羅僅投2.1局就丟5分退場，高宇杰前2打席都敲安打，中信前5分有3分由他打下，他表示，進攻策略其實很單純，抓投手比較好的球攻擊，很高興都有好結果。

中信派鄭浩均先發，投5局雖只被打1支安打，卻出現4次四死球，每局都讓打者上壘，卻都全身而退，最快球速測得156公里，高宇杰表示，鄭浩均的直球狀況其實不錯，雖然前5局出現4次四死球，每局都讓打者上壘，卻能馬上冷靜下來，專心抓後續打者，節奏沒有斷掉。

中信下半季戰績12勝8敗仍居領先，富邦在八月2勝4敗，下半季排名從7月26日的第一跌至第五，「八月魔咒」似乎有重演的跡象。

中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（中信兄弟提供）中信兄弟先發投手鄭浩均。（中信兄弟提供）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（中信兄弟提供）中信兄弟先發投手鄭浩均。（中信兄弟提供）

