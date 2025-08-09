中職》高宇杰蹲滿全場沒換 平野惠一：板凳上只剩一人了

中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在洲際對富邦悍將，打完5局就遙遙領先8分，教練團陸續把先發球員換下場休息，唯獨連續32場先發蹲捕的高宇杰仍在場上，總教練平野惠一表示，確實有考慮讓他下來休息，但是板凳上只剩陳統恩一人了。

中信在第4、5、7局陸續換下王威晨、張仁瑋、許基宏，各由黃韋盛、許庭綸、楊祥禾上場接替，第9局再派宋晟睿接替曾頌恩守外野，平野表示，換下場那4名選手，都是因為身體有些狀況，當下有考慮讓高宇杰下場休息，礙於板凳上只剩陳統恩一人，實在無法再做替換。

請繼續往下閱讀...

高宇杰指出，因為比數已經拉開，有注意到幾位隊友陸續退場，既然教練沒要換他下場，就配合教練調度不會多想，即便連續先發蹲捕已兩個月，代表自己比別人好，可以得到很多實戰經驗，目前身體狀況也很OK，「教練也說，身體不舒服要馬上講。」

高宇杰雖自6月12日連續32場先發蹲捕，卻覺得持續出賽有助於調整狀態，他表示，賽前只要看到自己是先發，該做什麼就做什麼，賽後都會找防護員治療，每天晚上盡量早睡，到球場就多做伸展，透過每天都上場比賽，可以找到最舒服的狀態。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法