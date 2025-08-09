晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》高宇杰蹲滿全場沒換 平野惠一：板凳上只剩一人了

2025/08/09 21:35

中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）中信兄弟高宇杰。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在洲際對富邦悍將，打完5局就遙遙領先8分，教練團陸續把先發球員換下場休息，唯獨連續32場先發蹲捕的高宇杰仍在場上，總教練平野惠一表示，確實有考慮讓他下來休息，但是板凳上只剩陳統恩一人了。

中信在第4、5、7局陸續換下王威晨、張仁瑋、許基宏，各由黃韋盛、許庭綸、楊祥禾上場接替，第9局再派宋晟睿接替曾頌恩守外野，平野表示，換下場那4名選手，都是因為身體有些狀況，當下有考慮讓高宇杰下場休息，礙於板凳上只剩陳統恩一人，實在無法再做替換。

高宇杰指出，因為比數已經拉開，有注意到幾位隊友陸續退場，既然教練沒要換他下場，就配合教練調度不會多想，即便連續先發蹲捕已兩個月，代表自己比別人好，可以得到很多實戰經驗，目前身體狀況也很OK，「教練也說，身體不舒服要馬上講。」

高宇杰雖自6月12日連續32場先發蹲捕，卻覺得持續出賽有助於調整狀態，他表示，賽前只要看到自己是先發，該做什麼就做什麼，賽後都會找防護員治療，每天晚上盡量早睡，到球場就多做伸展，透過每天都上場比賽，可以找到最舒服的狀態。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中