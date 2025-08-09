晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》萬波中正秀雷射肩締造罕見「9傳3」出局 火腿仍不敵軟銀

2025/08/09 22:37

萬波中正。（資料照，記者林正堃攝）萬波中正。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿球星萬波中正今天大秀雷射肩，完成罕見「9傳3」出局。不過火腿打線遭到封鎖，最後在客場以1比4敗給太平洋聯盟龍頭軟銀鷹，火腿隊目前與軟銀有2場勝差。

火腿25歲捕手田宮裕涼首局展現強肩，抓到嘗試盜二壘的軟銀快腿周東佑京。雖然火腿第2局先拿1分，2局下軟銀強打山川穗高敲陽春砲追平，接著軟銀捕手海野隆司敲適時安，軟銀單局拿2分超前比數。4局下軟銀洋將基特‧道恩斯（Jeter Downs）轟出兩分砲追加保險分。

海野隆司4局下敲右外野飛球落地後，火腿右外野手萬波中正接球後立即快傳給火腿一壘手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）完成刺殺，形成罕見的「9傳3」右外野滾地出局。

但火腿打線遭到軟銀強投有原航平壓制，全場只有4支安打，最終吞下敗戰。火腿先發左投加藤貴之僅投3.1局挨2轟失4分，吞本季第5敗；有原航平主投7局賞8次三振失1分，摘本季第10勝。

火腿今年對戰軟銀，取得7勝10敗的對戰成績，近8次交手只拿1勝。火腿目前以60勝39敗排洋聯第二。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

