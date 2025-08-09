晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》逆轉南韓新星權赫完成甜蜜復仇 洪敬愷勇奪今年第3座U19冠軍

2025/08/09 21:46

洪敬愷逆轉南韓好手權赫，收下U19男單冠軍。（取自WTT官網）洪敬愷逆轉南韓好手權赫，收下U19男單冠軍。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的松山家商小將洪敬愷今晚在2025年WTT永珍（寮國）青少年挑戰賽U19男單決賽，以3:1逆轉南韓世青國手權赫，奪下今年第3座U19男單冠軍，也報了去年在決賽直落三落敗的一箭之仇。

今年已拿下南韓、西班牙青少年挑戰賽U19男單冠軍的洪敬愷，一路擊退泰國的亞塔瓦諾恩、香港黎騏豪及莊忠諺，連兩年挺進決賽。剛奪得U17男單亞軍的權赫從16強賽起連續解決戴博鈞、張睿煬和林晉霆3名台將，連兩年在決賽遭遇洪敬愷。

世界排名133的洪敬愷和年紀相同的權赫生涯對戰雖以4勝3負略佔上風，但去年在江陵站U17男單4強賽及永珍站U19決賽，兩度敗給權赫，今天再度交手，洪敬愷首局雖以3:11讓出，但接下來3局都上演逆轉秀，以11:9、11:8、12:10後來居上，完成甜蜜復仇，中止對戰2連敗。

洪敬愷表示，他剛打完布宜諾斯艾利斯挑戰賽、伊瓜蘇球星挑戰賽，來不及調整時差就飛到寮國參加青少年賽事，身體非常疲勞，手都飄掉了，這兩天都是用意志力在扛，能拿冠軍真的很不容易。不過，他認為打成人組比賽真的很不一樣，看得很多也學到很多，再回來打青少年比賽心態也比較穩。

U19女單決賽，國泰小將巫嘉恩苦戰4局後，以10:12、7:11、21:19、10:12不敵南韓削球手金珉舒，以亞軍作收。14歲的誠正國中小將鄭元綸在U15男單決賽也以2:3敗給泰國選手普里查揚；越級挑戰U15女單的12歲削球小將謝知宸，一路殺進決賽才以1:3輸給南韓15歲女將徐我泳，收下亞軍。

