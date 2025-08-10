職籃選秀新人專訪》我金憨慢講話，但是我金實在——曾信武

職籃選秀新人曾信武專訪。（記者廖振輝攝）

記者盧養宣／專訪

「他本來是被我罵最兇的球員，但在大三預賽突然就開竅了，」台灣師大總教練李秉鴻回憶曾信武蛻變的過程，坦言子弟兵的發展出乎意料，「沒想到他會進步這麼多。」

來自台灣師大的195公分長人曾信武今年投入選秀，有機會在首輪就獲得青睞，他在大四球季繳出12.3分、3.7籃板、1.5助攻的成績單，從大一整季出賽16場外線合計3投0中，到最終季91投34中，每場平均出手4次，三分球命中率37.4%，身手更加全面。

首輪選秀熱門 瓊斯盃初體驗收穫多

大三為什麼突然開竅？曾信武的答案沒有那麼戲劇化，「大一還在摸索，大二不上不下，不知道自己在幹嘛，師大的訓練量很大，教練要求的東西很多，可能就是堅持每天的訓練，等待一個機會。」

曾信武小學五年級開始接觸籃球，當時身高就有180公分，不過因為家人對課業有要求，直到梓官國中三年級時才正式加入校隊，「我其實還算滿會念書的，因為成績維持得還不錯，所以國三家人就答應讓我打球。」

曾信武東山高中畢業後，考量可以修習教程當作另一條出路，因此進入師大，經歷不少低潮與掙扎，升上大四前也一度對未來抱有遲疑，在隊友的鼓勵下決定再給自己一次機會，除UBA生涯最終季進步有目共睹外，今年夏天也迎來瓊斯盃初體驗。

曾信武透露，從小除看NBA、SBL外，也會看瓊斯盃，因此得知遞補進入白隊後又驚又喜，「其實沒能入選世大運代表隊對我打擊滿大的，後來知道能夠打瓊斯盃，覺得很不真實。」

曾信武去年在跨聯盟邀請賽效力菁英潛力培訓隊，當時總教練就是國家隊主帥圖齊，因而能減少今年適應體系的時間，他除對本屆冠軍菲律賓的實力印象最深刻外，也表示從領航猿後衛李家慷身上學到不少，「他向我們這些還沒進入職業的學弟示範，在場上用防守也能幫助球隊，製造對手失誤，我覺得這也是我要努力的方向。」

沉默長人目標新人王

曾信武告別UBA舞台之際在社群發文獻給四年來努力的自己，第一個感謝的人是主帥李秉鴻，他說，「升上大學後有點銜接不上，秉哥教了我很多觀念，告訴我現代籃球需要具備的技能。」

這篇貼文的最後，曾信武則提起心中最大的遺憾，「唯一的遺憾，就是沒能讓祢現場看我打球。但我想，這四年，你一定也在天上關注著我吧。」

曾信武透露，父親因為不喜歡太吵雜的環境，過去都是透過轉播看比賽，但在大一那年突然驟逝，再也沒有機會看自己現場打球，「我高三開始打得還不錯，他都是看電視，雖然會覺得有遺憾，但後來也不會再把這件事想得那麼難過，我覺得他只是換了一個方式陪在我身邊。」

曾信武提起父親，語氣依舊平穩，沒有流露太多情緒，訪談尾聲問起他對於週一登場的選秀是否會緊張，他點點頭說：「會緊張」，但臉上表情仍然沒有太多變化。

李秉鴻形容曾信武「很悶騷，是很實在、腳踏實地的球員」，個性內斂的曾信武坦言，面對媒體的經驗不多，且自己是個「大I人」。

不過職業場上本就不靠嘴巴而是靠實力，曾信武期許新人年可以從防守做起，「防守是在職業隊取得教練讓信任最直接的方式，外線也算是我的強項之一，希望可以更穩定。」

曾信武不諱言，菜鳥球季希望能挑戰一生只有一次機會的新人王，也將新北國王前鋒、台師大學長蘇士軒視為楷模，「我跟他的位置一樣，球風也滿類似的。」

