MLB》「我的賽季算結束了...」本季低迷的貝茲要用不同心態幫助球隊

貝茲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP球星貝茲（Mookie Betts）今天轟出兩分砲、單場進帳3分打點，幫助道奇以5比1擊敗藍鳥。本季打擊狀況不佳的貝茲坦言，「我的賽季可以算是結束了，所以我把它當作一個不太理想的賽季，但我可以每晚幫隊友們贏球。」

身為8度入選明星賽貝茲，今年一度陷入22支0的低迷，本季出賽106場交出12轟、51分打點，打擊率2成39的成績。貝茲今年的整體攻擊指數0.680，OPS+為90低於聯盟平均，這兩項攻擊數據也是生涯最差，本季也未入選明星賽。

請繼續往下閱讀...

貝茲賽後表示，「做點事情，貢獻1分打點、完成一次守備，就是做點事情，我要把注意力放在這些。顯然，每個人都想有一個出色的賽季，但當你不去擔心整個賽季時會輕鬆許多。你只要專注一場又一場的比賽，所以我想自己會把這種心態放在剩餘的職業生涯。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也提到貝茲的心態，「這是很棒的觀點，專注於小勝利以及每晚為贏球而戰、做出貢獻，而不是追逐一個可能無法達到職業生涯數據的賽季，我認為這是一種解脫，展現他的成長和成熟。但我覺得這是應對賽季最後兩個月的最佳方式。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法