棒球》太值得！Fubon Angels成員禾羽赴西雅圖 驚喜見證「一朗週」

Fubon Angels禾羽赴美。（承信運動行銷）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員禾羽，近日啟程前往美國，準備參加今天（10日）於聖地牙哥舉辦的「台灣日」活動，將在大聯盟帶來熱力四射的表演。

在正式登場前，熱愛棒球的禾羽特別先飛到西雅圖轉機，造訪水手隊主場T-Mobile Park觀賽。巧合的是，這一週正逢球隊舉辦「鈴木一朗名人堂週末（Ichiro Hall of Fame Weekend）」，全場瀰漫著向傳奇致敬的熱烈氛圍。看台上不乏身穿51號球衣的球迷，手舉應援標語，期待與偶像共享榮耀時刻。

當鈴木一朗踏上球場時，全場歡聲雷動，禾羽也情不自禁站起來鼓掌，手機快門按個不停。她更見證到一朗長期翻譯Allen Turner（特納）擔任開球嘉賓的溫馨時刻，從牛棚捕手到一朗的「聲音」與信任橋樑，特納投出的這一球，象徵兩人超越語言與文化的深厚情誼。

「真的很興奮！能在現場看到鈴木一朗覺得超幸運，他的專注、敬業與魅力，讓人完全理解為何他能成為一代傳奇！」禾羽笑說，這趟美國行除了準備表演，也希望多體驗當地棒球文化，「能剛好遇上一朗週和特納的開球儀式，真的是一段很特別、會永遠記得的回憶！」

