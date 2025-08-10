晴時多雲

體育 籃球

亞洲盃》賀博砍24分白搭 台灣隊遭紐西蘭打爆吞首敗

2025/08/10 06:43

台灣隊遭紐西蘭打爆吞首敗。（取自FIBA官網）台灣隊遭紐西蘭打爆吞首敗。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃小組賽最後一戰碰上強敵紐西蘭，雖然賀博拿下全隊最高24分，但團隊三分球命中率不理想，籃板更輸了39個，難和對手抗衡，最終台灣隊以78：118落敗，小組賽拿下2勝1負，位居分組第2，接下來將和C組第3的約旦在8強附加賽對決。

台灣隊今天在開賽打出競爭力和對手拉鋸，該節尾聲靠著馬建豪罰球、阿巴西抄截後快攻上籃，一度取得領先，只可惜沒能擋下紐西蘭後衛布里特（Taylor Britt）反擊，首節打完暫時以1分落後。第2節台灣隊陷入得分乾旱，只有賀丹、林庭謙零星得分，反倒是紐西蘭頻頻強打禁區連續，將領先一度擴大到雙位數；隨後高柏鎧籃下放進稍稍止血，只是該節尾聲又被對手連續投進三分球，台灣隊半場打完暫時以35：49落後。

賀丹上半場拿下10分為全隊最高，但在團隊三分球命中率不理想，17投僅3中，成為落後的關鍵；紐西蘭布里特拿下10分全隊最高，而他們的外線在第2節找到準星，半場17投6中，攻勢有裡有外讓台灣隊打得相當艱辛。易籃後，賀博連續飆進三分球，讓台灣隊保有競爭力，但對手很快反擊，再度將領先擴大，我國也無力逆轉戰局，吞下本屆首敗。

台灣隊今天團隊三分球命中率僅剩25.6%，進攻狀態也不理想，賀博拿下24分全隊最高，賀丹進帳16分，其他球員得分都只有個位數，馬建豪8分最高，籃板數輸了39個，差距相當大。紐西蘭方面，卡麥隆（Flynn Cameron ）拿下28分全隊最高。

賀博。（取自FIBA官網）賀博。（取自FIBA官網）

