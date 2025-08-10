晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》新同學多法爾後援放火遭追平！洋基8下關鍵超前轟力退太空人

2025/08/10 07:37

葛里遜。（美聯社）葛里遜。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與太空人系列戰第2戰，前火球新人王希爾（Luis Gil）傷癒歸隊後第2場先發表現不俗，5.1局飆7K失2分；然而新同學多法爾（Camilo Doval）後援放火遭追平，所幸打出生涯年的葛里遜（Trent Grisham）8局下敲出關鍵超前轟，幫助洋基5：4獲勝。

希爾傷癒初登板面對馬林魚不理想，僅投3.2局失掉5分，不過今天面對太空人找回一點壓制力，5.1局被敲6安包含潘尼亞（Jeremy Peña）的陽春砲，失掉2分、飆出7次三振、投出1次保送，防禦率7.27。

洋基開賽就從太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）手中拿下2分，5局下再添2分保險。然而8局上戰況風雲變色，洋基排出火球新同學多法爾，結果他一上場就投出保送，接著在1出局一二壘有人時被艾圖維（Jose Altuve）敲安失分，面對柯瑞亞（Carlos Correa）又投出保送形成滿壘，此時洋基再換投，派上另一位新同學貝納（David Bednar）。

多法爾。（法新社）多法爾。（法新社）

結果貝納上場投2顆好球後連丟4顆壞球，保送沃克（Christian Walker），讓太空人擠回追平分，這分要算在多法爾身上，貝納記錄上則是本季第2次救援失敗，他回穩後連飆2K結束該半局。8局下2出局後，今年打擊大爆發的金手套外野葛里遜當英雄，敲出本季第21轟，這發陽春砲幫助洋基再度超前，最後貝納9局下順勢關門，洋基捍衛主場。

另外，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天擔任先發第4棒右外野手，也是他自2023年9月14日後再度鎮守外野。今天他在進攻端有亮眼表現，2打數1安打貢獻2分打點，選到2次保送，賽後打擊率0.271，攻擊指數0.883。

史坦頓。（美聯社）史坦頓。（美聯社）

