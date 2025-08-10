晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基OB賽復辦傳意外！55歲傳奇守護神李維拉阿基里斯腱受傷

2025/08/10 08:15

李維拉。（美聯社）李維拉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天舉辦「老朋友日」（Old-Timers' Day）退役球星OB賽，也是自2019年後首度復辦，然而卻傳出意外，55歲的名人堂守護神李維拉（Mariano Rivera）在比賽中遭遇阿基里斯腱受傷，將在一週內接受手術。

《ESPN》報導，李維拉在比賽中從昔日隊友「派帥」派提特（Andy Pettitte）手中敲出一壘安打，並輕鬆跑上一壘；然而在藍道夫（Willie Randolph）打擊時，防守的李維拉為了接飛球，在中外野不慎跌倒，隨後倒地不起。

7屆塞揚「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）受訪時坦言：「這本來都是很開心的一天，直到我們聽到Mo受傷的消息，他的阿基里斯腱受傷了。」克萊門斯表示，大家剛開始以為李維拉只是腿筋拉傷，「但我認為情況更嚴重一些。」

李維拉曾在2012年5月於堪薩斯進行打擊練習時，為了接外野飛球造成裂右膝前十字韌帶撕裂，隔年他復出打完生涯最後一個球季，以652次救援成功成為大聯盟歷史救援王。

李維拉。（美聯社）李維拉。（美聯社）

李維拉。（美聯社）李維拉。（美聯社）

