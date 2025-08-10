MiLB》左右開投大物2A首秀！塞英傑「雙手齊K」5局飆4三振（影音）

Jurrangelo Cijntje's switch-pitching wizardry has arrived at Double-A



〔體育中心／綜合報導〕22歲「左右開投」大物塞英傑（Jurrangelo Cijntje）日前被水手升上2A，今天面對遊騎兵迎來2A初登板，塞英傑不負眾望上演「雙手齊K」的精彩戲碼，最終繳出5局4K失3分的成績單。

塞英傑是水手2024年選秀會首輪第15順位選進的好手，目前位居《MLB Pipeline》百大新秀第69名，本季他在高階1A出賽19場（16場先發），74.2局送出83次三振，另有35次保送，防禦率4.58，每局被上壘率1.19。

日前塞英傑被水手升上2A，職業生涯第一個球季就登上2A，今天迎來2A初登板面對遊騎兵，首局面對第2棒左打的薩瓦拉（Aaron Zavala），塞英傑用左投飆出三振，接著再用右投面對遊騎兵頭號大物、百大新秀第3名的沃爾科特（Sebastian Walcott），讓他擊出中外野飛球出局，上演3上3下。

前兩局上演6上6下的塞英傑，在3局上遭遇亂流，1出局後投出保送，接著被連續敲安失掉1分，不過馬上再飆K解危，這回改用右投三振左打的薩瓦拉，也是本場第2K。5局上塞英傑開局就被敲安，但用右投三振掉左打的畢格斯（Jax Biggers）。2出局一二壘有人時，塞英傑遭前面吞2K的薩瓦拉敲出二壘安打再丟2分，最終投完5局退場。

此役塞英傑先發5局用81球有52顆好球，一共面對21名打者，其中17名打者用右投，4名打者用左投，被敲出5支安打失3分，投出2次保送與4次三振，其中2K用右投三振左打者、1K用左投三振左打者、1K用右投三振右打者。塞英傑退場後，水手在8局下追平，讓他2A初登板無關勝負，防禦率5.40。

