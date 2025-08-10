晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「有人3000安吧？」生涯3085安張本勳笑談大谷千安 卻曝1擔憂

2025/08/10 09:58

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在7日對戰紅雀，以本季第39轟達成大聯盟生涯千安里程碑，對此85歲前讀賣巨人名將張本勳今天在節目上也談到大谷的近況，點出他對大谷的擔憂。

日職生涯累積3085安的張本勳，今天在節目上談到大谷翔平千安里程碑時，先開玩笑表示：「他是很努力啦，能打到1000支安打很了不起啊，不過好像有人打過3000支吧？」

不過張本勳言歸正傳，並點出大谷在今天賽前，本季已經狂吞全聯盟第3高的的141次三振，「我想他本人可能沒注意到，他雙腳站姿比較開，所以膝蓋的運用不夠靈活，以大谷這種等級的選手，打擊率卻不到3成，讓人感到不安。」

大谷翔平今年重拾二刀流，目前已經登板8場，球速屢飆破三位數。張本勳接著表示：「接下來比較令人擔心的還有傷病問題，如果當投手要那樣投，還能兼顧打者嗎？不過我想他還是會努力的，只是吞K太多了，不過三振對擅長全壘打的打者來說是宿命。」

「打者翔平」今天對戰藍鳥賽前，114場出賽，打擊三圍.280/.383/.609，447打數吞下141次三振，敲出125支安打包含39轟，貢獻75分打點。

