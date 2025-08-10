出國比賽光榮返回來！ 北市國中生ICG游泳、籃球、擊劍摘金

國際少年運動會（ICG）今年在愛沙尼亞首都塔林落幕，台北市有18名國中生報名參加游泳、擊劍、田徑、籃球項目競賽，抱回12金、5銀、7銅。（教育局提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕國際少年運動會（ICG）今年在愛沙尼亞首都塔林落幕，台北市有18名國中生報名參加游泳、擊劍、田徑、籃球項目競賽，抱回12金、5銀、7銅。

22座獎牌中，南門國中游泳選手黃育騰在個人及團體賽中表現傑出，獲得仰式50、100、200公尺及混合式200公尺金牌，並與中正國中李宜庭、弘道國中游晟、西松高中國中部郭宥辰在男女4ｘ100公尺混合式接力奪金。

黃育騰表示，去年在墨西哥的萊昂高原較容易喘，今年在塔林有抓到水感，成功達標賽前設定的個人、接力奪金，看得出來大家都很想贏，並且各自突破自己的紀錄，「隊友都很棒！」

石牌國中黃愛軒也很亮眼，在自由式200、400公尺獲得雙金，以及混合式200公尺銅牌，另和郭宥辰、李宜庭、弘道國中蘇宥慈拿下女子4ｘ100公尺自由式接力金牌。

「這次比賽比以前的都好玩！」黃愛軒說，自己在自由式400公尺的成績更進步了，可惜蛙式100公尺沒能進入決賽，但很驚喜混合式200公尺奪銅，同時享受比賽的樂趣。

復興實中擊劍小將張恩瑜首次參加，就從銳劍好手中脫穎而出摘金。她說，過程中頻頻自我打氣，保持冷靜穩扎穩打，由於碰上的是較不熟悉的對手，反倒沒有太大包袱，並強調心態對於一路晉級的重要性。

田徑項目方面，大同高中國中部跳遠選手張芃葳銀牌、明德國中張哲瑋銅牌，張芃葳及麗山國中蔡旻君、龍山國中陳炫丞、明德國中洪寬程，合力抱走400公尺混接銅牌。張芃葳提及，沒想到最後可以跳出五米七，相當開心，不過起跳跟落地動作還可以再加強。

民族實中女學生張雨曈、劉閔臻、蔡宇妍、張紫彤組隊報名三對三籃球，擊敗地主對奪冠。劉閔臻憶述，冠軍戰前身體有點不太舒服、狀況調整得不是很好，然而在教練鞭策下，不斷開會找出團隊目標；其他人也說，主場球迷聲勢巨大，就是專主自身、做好每次防守和進攻，奮戰到底。

