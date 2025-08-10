晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基守護神威廉斯自嘆「我很爛...」 名將李維拉與波沙達給建議

2025/08/10 10:50

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）今年來到洋基遭逢生涯最大低潮，昨天10局上再度轟放火吞敗，本季防禦率高達5.73。對此條紋軍傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）與名捕波沙達（Jorge Posada）都給建議。

昨天威廉斯連續5場登板都失分，賽後他坦言，自己現在完全投不出好的球路，「就是這樣，我現在就是很爛。」但他還是強調，只要球交到他手上，他就會盡力去投。被問及是否還有信心，威廉斯表示，「我不會說跟過去一樣高，很明顯我的近況並非如此。」

今天洋基舉辦「老朋友日」（Old-Timers' Day）退役球星OB賽，55歲名人堂守護神李維拉在賽前表示，自己想去和威廉斯聊聊，具體內容並未詳細透露，但他想告訴威廉斯：「忘掉它吧！你什麼也做不了，木已成舟，保持信心繼續前進才是關鍵。如果你對自己都沒了自信，那你為何還要打棒球呢？」

很懂得幫助投手度過低潮的洋基傳奇捕手波沙達也說：「他必須更正向一點，你得幫他挺過這些關鍵時刻，希望他能調整好心態。」

今天洋基以5：4力退太空人，威廉斯沒有登板。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示，他希望為威廉斯找到一些壓力較小的情境，幫助他重持信心；同時他也稱讚李維拉，「Mo之所以如此偉大，就是因為他不會受到前一場表現的影響。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中