MLB》洋基守護神威廉斯自嘆「我很爛...」 名將李維拉與波沙達給建議

〔體育中心／綜合報導〕2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）今年來到洋基遭逢生涯最大低潮，昨天10局上再度轟放火吞敗，本季防禦率高達5.73。對此條紋軍傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）與名捕波沙達（Jorge Posada）都給建議。

昨天威廉斯連續5場登板都失分，賽後他坦言，自己現在完全投不出好的球路，「就是這樣，我現在就是很爛。」但他還是強調，只要球交到他手上，他就會盡力去投。被問及是否還有信心，威廉斯表示，「我不會說跟過去一樣高，很明顯我的近況並非如此。」

今天洋基舉辦「老朋友日」（Old-Timers' Day）退役球星OB賽，55歲名人堂守護神李維拉在賽前表示，自己想去和威廉斯聊聊，具體內容並未詳細透露，但他想告訴威廉斯：「忘掉它吧！你什麼也做不了，木已成舟，保持信心繼續前進才是關鍵。如果你對自己都沒了自信，那你為何還要打棒球呢？」

很懂得幫助投手度過低潮的洋基傳奇捕手波沙達也說：「他必須更正向一點，你得幫他挺過這些關鍵時刻，希望他能調整好心態。」

今天洋基以5：4力退太空人，威廉斯沒有登板。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示，他希望為威廉斯找到一些壓力較小的情境，幫助他重持信心；同時他也稱讚李維拉，「Mo之所以如此偉大，就是因為他不會受到前一場表現的影響。」

