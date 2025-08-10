MiLB》被專家看好排名竄升！台灣新星林維恩傷癒回歸三振道奇大物

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心/綜合報導〕效力運動家高階1A的19歲台灣新星左投林維恩，今天傷癒復出面對道奇高A後援登板，主投2局失掉2分，送出2次三振。

19歲的林維恩前一次登板是在美國時間27日，當時他在面對守護者的比賽後援登板，但投2.2局後就突然傷退，之後被球隊放進7天傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

今天林維恩傷癒歸隊，並在面對道奇的比賽中於5局下登板後援，結果面對首名打者羅哈斯（Carlos Rojas）就被敲出陽春砲，不過林維恩馬上回穩連抓3個出局數，包含三振道奇農場第4名、百大第77名大物外野手昆特羅（Eduardo Quintero）與農場第26名的華格納（Logan Wagner）。

6局下林維恩續投，不過首名打者就投出保送，接著又被敲出二壘安打，1出局後控球還是不穩再保送形成滿壘，接著林維恩被敲出高飛犧牲打再掉1分，最後讓再製造外野飛球出局，結束今天投球任務。

林維恩此役後援2局無關勝負，用43球有27顆好球，被敲出2支安打包含1轟，投出2次三振與2次保送，失掉2分責失分，賽後防禦率3.66。

大聯盟官網《MLB Pipeline》下週將更新百大與農場前30名新秀名單，官網選秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）、卡利斯（Jim Callis）、梅歐（Jonathan Mayo）等人撰文盤點各隊後勢看漲的農場好手，其中林維恩就被點名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法