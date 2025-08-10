晴時多雲

體育 即時新聞

16U女壘世錦賽首度參賽就奪冠 黃捷：讓世界看見台灣

2025/08/10 10:09

北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下貝比魯斯聯盟16U女壘世錦賽冠軍。（黃捷國會辦公室提供）北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下貝比魯斯聯盟16U女壘世錦賽冠軍。（黃捷國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕無任所大使劉柏君近期帶領台北市北投國中女壘赴美參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」，這也是台灣首度有女子隊伍參戰，就為台灣拚出最高榮譽，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。民進黨立委黃捷也在社群媒體恭賀：「謝謝勇敢自信的女孩、讓世界看見台灣！」

2025年貝比魯斯聯盟16U女壘世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，將有6支隊伍爭奪冠軍，其中包含我國北投國中女壘隊。黃捷表示，一早傳來讓人振奮的消息，台灣首次有女壘隊闖進「貝比魯斯聯盟16U女壘世界錦標賽」，就為台灣拚出最高榮譽，寫下歷史，「太厲害啦！北投女壘拿下世界冠軍」！

黃捷提到，感謝當初捐款幫助球隊成行的朋友，也謝謝社團法人台灣運動好事協會和劉柏君一路相伴。黃捷更感謝勇敢自信的台灣女孩們，「讓世界看見台灣！」

劉柏君也在黃捷發文底下回覆：「感謝黃捷委員和立院女子運動外交促進會一路相挺！」

