籃球

亞洲盃》40分差慘敗紐西蘭不洩氣 賀博仍對下一戰有期待

2025/08/10 10:02

賀博。（取自FIBA官網）賀博。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃小組賽最終戰以78：118不敵紐西蘭，此仗拿下全隊最高24分的賀博認為，對方身體對抗性很好，加上這場比賽該把握的出手都有把握，三分球命中率也很好，確實是很艱難的一戰，但他仍對團隊保持信心，相信經過這場失利後，大家依舊能團結起來，在下一戰反彈。

台灣隊今天面對人高馬大的紐西蘭陷入苦戰，光籃板就輸了39個，加上三分球命中率為3場比賽以來最差的25.6%，更難和對手抗衡。

今天繳出全隊最高24分的賀博認為，這確實是很艱難的一戰，這次球隊在亞洲盃打出不錯開局，也知道這一場對紐西蘭是很重要的比賽，「對方的身體對抗性很好，在各方面都有優勢，這是他們能擊敗我們的重要原因。」另外，賀博在面對媒體詢問時也提到，紐西蘭在這一場投籃把握度很好，每當球隊發生失誤都付出慘痛代價，加上對手三分球這一場有發揮，並在下半場拿到重要分數，也是拉開的關鍵。

不過，面臨這一場敗仗，賀博也不因此氣餒，「就像教練在休息室跟我們說的，我們還是同一支球隊，那支曾擊敗菲律賓、伊拉克的隊伍，歷經這一場敗仗後，必須要團結起來在下一場反彈，來證明我們自己，我們會做好準備，期待去面對下一場比賽。」

