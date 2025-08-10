亞洲盃》輸給紐西蘭非世界末日 圖齊：下一戰身心都要做好準備

圖齊。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽最後一戰以78：118敗給紐西蘭，吞下本屆首敗。即便以大比分差輸球，但圖齊認為，紐西蘭本來就是不同層級的球隊，大家還是會繼續為前進8強而努力，面對下一場比賽，無論身心都得武裝起來。

台灣隊在小組賽先後擊敗菲律賓、伊拉克，但今天面對身材條件更好的紐西蘭，雖在首節緊咬對手，第2節開始紐西蘭掌握節奏，也迅速擴大優勢。身材條件不如人，今天三分球團隊命中率又是3場比賽以來最差的25.6%，加上籃板輸了39個，完全無法和對手抗衡，無奈吞下本屆首敗。

圖齊說：「紐西蘭打得非常有侵略性，他們又有身材優勢，籃板、禁區表現等都優於我們，雖然我們在比賽一開始把速度拉快，勉強在前7分鐘能咬住對方，但之後節奏變慢，三分球又投不進情況下，變得難以抗衡。」他也指出，國際籃總（FIBA）在2017年起把紐西蘭放到亞洲區，他們連兩屆都打進4強，比賽內容也顯示出他們是不同層級的隊伍，「這場比賽輸球對我們來說沒什麼，更重要的是我們要為前進8強努力，面對下一場比賽，無論身心都有武裝起來，做好準備。」

