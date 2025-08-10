晴時多雲

台灣首戰美國貝比魯斯16U女壘世錦賽 劉柏君：最好的國民外交！

2025/08/10 10:45

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）

〔記者陳昀／台北報導〕2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，祝賀台灣隊勇奪佳績，讓選手們備受鼓勵。協助帶隊赴美交流的無任所大使劉柏君表示，這是首度有台灣隊伍參賽，選手們的好成績是最好的國民外交，讓世界因此更認識台灣。

北投國中女壘隊總教練陳美分賽後接受本報電訪表示，這次選手們都發揮應有水準，兩名曾出賽亞洲盃、世界盃的主戰投手輪番上陣、聯合壓制，關鍵突破是在滿壘一出局時，攔下對手的強擊球，反轉關鍵守備，也讓士氣大增。

陳美分說，過去我們多在亞洲出賽，這次也遇到一些突發狀況，但選手們不畏懼體型相對高大、球風彪悍的歐美球隊，反而主動以英語溝通、積極表達自我，賽後交了很多朋友，「台灣雖然小，但在世界舞台上，不輸其他國家！」

在北投國中和台灣運動好事協會合作下，北投國中女壘隊這趟美國行除了參加貝比魯斯聯盟賽事，還先後前往華府及田納西州交流，包括參訪華盛頓國民隊及拜會田納西2所大學的壘球隊。

身兼台灣運動好事協會執行長的劉柏君受訪表示，這是首度有台灣隊伍參加貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽，他們的好成績，贏得許多國家的關注與歡呼，是最好的國民外交，希望台灣也可以給女子壘球更多的關注和鼓勵，「小朋友們看到賀電都哭了，之前沒有被大家注意到，資源也差很多。」

劉柏君說，她從事運動工作以來，深感女生資源相對薄弱，因此5年前成立台灣運動好事協會，致力培育女性運動員，北投國中是合作單位之一，協會也提供課輔，讓孩子們在學業有自信、在場上更有自信，這次孩子們參訪華府時，就用英語和美國官員聊天，成為我國最好的外交官。

對於被國民黨立委王鴻薇點名清查標案，劉柏君感嘆，她沒有拿政府標案，只是認為參與公共事務是每個人的權利，她關心公共事務也是希望台灣更好、更公義，希望為台灣爭取更多外交空間，得知這樣的新聞有點不好意思，因為大罷免中，有更多志工比她付出更多，總之「要針對就針對吧」。

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。（台灣運動好事協會提供）

