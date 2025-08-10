晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》搶票！林智勝引退系列賽 8/11全面開賣

2025/08/10 10:41

林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕林智勝引退系列賽還沒開打，票房熱度已先引爆！味全龍球團先後開放季票會員與狂龍軍會員優先購票，短短兩日便賣出破萬張門票，多個熱門區域瞬間秒殺，社群討論聲量持續飆升，再次展現大師兄無可取代的影響力與號召力。

「31CONIC智勝一擊」引退系列賽將於9/5～9/7在臺北大巨蛋登場，三日分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」為主軸，串連大師兄橫跨三個世代、超過20年的傳奇篇章。球迷搶票的熱情，不僅是為了見證史上唯一突破300轟的全壘打王，更是要與林智勝在這三天一起將這份榮耀深刻封存。

味全龍身為臺北市的主場球隊，特別與市民朋友共享這份感動與榮耀。9/5（五）場次仍適用大巨蛋平日台北市民專屬購票優惠，設籍臺北市的市民透過味全龍售票網購買平日場次門票，入場出示身分證件即可享半票優惠（內野熱區／內野本後熱區不適用）。

此外，球迷可鎖定味全龍Instagram官方帳號（@wdragons_baseball），每日推出「林智勝引退系列賽倒數日記」，帶大家走進大師兄的日常，短影音中笑料與感動交織，陪伴球迷一路迎接傳奇時刻。

味全龍球團提醒，全台球迷鎖定8月11日中午12:00，「味全龍售票網」全面開放購票。無論你是一路支持大師兄的忠實球迷，或是渴望現場見證傳奇的朋友，這都是親身參與歷史、見證傳奇的唯一機會。

林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）

林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）林智勝引退系列賽8/11全面開賣。（味全提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中