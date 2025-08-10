晴時多雲

體育 籃球

亞洲盃》碰約旦盼復仇！圖齊點出搶勝的關鍵

2025/08/10 10:49

台灣隊。（取自FIBA官網）台灣隊。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽最後一戰以78：118敗給紐西蘭，吞下本屆首敗，最終以2勝1負位居D組分組第2，接下來8強附加賽要碰上C組第3的約旦，盼能報上屆遭絕殺的一箭之仇。至於要打出好表現的重點，總教練圖齊認為，情緒控制很重要，還有能否好好執行戰術也是關鍵。

台灣隊在小組賽前兩戰擊敗菲律賓、伊拉克，但今天凌晨面對上屆銅牌紐西蘭卻打得相當艱辛，籃板數輸了39個，團隊三分球命中率也只有25.6%，苦吞本屆首敗，預計在11日晚間的8強附加賽要碰上約旦，爭取晉級資格。

台灣男籃在2022年亞洲盃曾落入8強附加賽，當時碰上約旦，雖一度取得11分領先，且在比賽最後1分鐘還有9分優勢，卻沒能把握，終場前0.2秒遭易卜拉辛（Freddy Ibrahim）投進大號絕殺三分球，帶走8強門票，上演戲劇性的逆轉秀。

提到接下來要和約旦爭奪8強門票，圖齊認為，這不會是在第一節就能定生死的比賽，雙方肯定會拚到最後，「我想情緒控制會是很重要的因素，另外能否好好的執行比賽戰略也是重點，把這兩件事情做好，贏球的機會就比較高，在這40分鐘都要保持專注、穩定。」

