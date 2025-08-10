晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平連3年40轟還創隊史新猷！塞揚史奈爾5局狂飆10K奪勝

2025/08/10 12:00

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與藍鳥系列戰第2戰，日本巨星大谷翔平敲出本季第40轟，成為現役唯一連續3年累積40轟打者；加上2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）5局狂飆10K，道奇最終以9：1大勝藍鳥，收下2連勝。

大谷翔平首打席吞K，第2打席敲出一壘安打。5局下第3打席，大谷翔平鎖定巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，轟出中外野陽春砲，本季第40出爐，幫助道奇擴大領先為3：0。大谷在道奇前117場比賽就敲40轟，也打破貝林傑（Cody Bellinger）2019年的123場隊史最速40轟紀錄。

大谷6局下獲得敬遠保送，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）敲安回到本壘得分，道奇該局狂攻6分。7局下大谷打出游擊滾地球，結果藍鳥游擊手小畢歇特（Bo Bichette）傳球失誤讓大谷上壘，最終大谷4打數2安打貢獻1分打點，選到1次保送吞1K，賽後打擊率0.282，攻擊指數0.999。

道奇強投史奈爾（Blake Snell）今天迎來傷癒復出後第2場先發，主投5局用90球有50顆好球，只被敲出3支安打，狂飆10次三振創下本季新高，另有3次保送沒有失分，賽後防禦率2.37。藍鳥僅在8局上靠著克萊門特（Ernie Clement）陽春砲追回1分，史奈爾收下本季第2勝。

史奈爾。（路透）史奈爾。（路透）

