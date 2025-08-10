NFL》二刀流大物杭特職業初登場表現平平 美洲虎超狂70碼射門成焦點

杭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年賽季NFL季前熱身賽本週火熱開打，今日傑克森維爾美洲虎與匹茲堡鋼人之戰，二刀流話題人物杭特（Travis Hunter）迎來職業初登場，不過攻守兩端表現平平，反倒是美洲虎踢球員意外成為焦點。

同時司職外接手與角衛的杭特被譽為「美足版大谷翔平」，在今年選秀以榜眼之姿被美洲虎相中。儘管外界對杭特進入職業後究竟該打外接手、角衛，或是繼續二刀流的看法不一，不過杭特本人對於自己在NFL二刀流相當有自信，今天在熱身賽登場，杭特也在攻防兩端都有參與。

杭特在開賽第一個Drive，於13分45秒接獲四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）的3碼短傳，生涯第1次接球入袋；第2次接球則是8分25秒之際接獲6碼短傳，但不足以拿到First Down，最終以41碼射門作結。

Travis Hunter makes his first catch of the preseason



杭特。（美聯社）

輪到鋼人進攻，杭特並沒有馬上加入防守組行列，而是到鋼人第2個Drive才上場擔任角衛，並參與了5個Snaps，並沒有累積任何數據，還錯失1次擒抱。最終杭特今天僅小試身手，攻防兩端各打了11與8個Snaps，其中進攻端累積2次接球推進9碼，防守端則沒有任何Targets。

美洲虎總教練柯恩（Liam Coen）賽後表示，他認為杭特在進攻端幾個選擇性路徑（option routes）有不錯的接球表現，至於整體防守表現，他只注意到杭特錯失1次擒抱，還得在看影片仔細觀察，不過單就進攻來說，他表現很出色。

美洲虎最終以25：31不敵鋼人，而這場比賽的最大話題反而不是杭特，而是美洲虎踢球員21歲踢球員利特爾（Cam Little），他在半場結束前踢進70碼壓秒超大號射門，如果這是在例行賽，利特爾將打破由前明星踢球員塔克（Justin Tucker）所創下的66碼最遠紀錄。

美洲虎踢球員利特爾踢進70碼射門。（法新社）

