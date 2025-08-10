晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》二刀流大物杭特職業初登場表現平平 美洲虎超狂70碼射門成焦點

2025/08/10 11:30

杭特。（法新社）杭特。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年賽季NFL季前熱身賽本週火熱開打，今日傑克森維爾美洲虎與匹茲堡鋼人之戰，二刀流話題人物杭特（Travis Hunter）迎來職業初登場，不過攻守兩端表現平平，反倒是美洲虎踢球員意外成為焦點。

同時司職外接手與角衛的杭特被譽為「美足版大谷翔平」，在今年選秀以榜眼之姿被美洲虎相中。儘管外界對杭特進入職業後究竟該打外接手、角衛，或是繼續二刀流的看法不一，不過杭特本人對於自己在NFL二刀流相當有自信，今天在熱身賽登場，杭特也在攻防兩端都有參與。

杭特在開賽第一個Drive，於13分45秒接獲四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）的3碼短傳，生涯第1次接球入袋；第2次接球則是8分25秒之際接獲6碼短傳，但不足以拿到First Down，最終以41碼射門作結。

杭特。（美聯社）杭特。（美聯社）

輪到鋼人進攻，杭特並沒有馬上加入防守組行列，而是到鋼人第2個Drive才上場擔任角衛，並參與了5個Snaps，並沒有累積任何數據，還錯失1次擒抱。最終杭特今天僅小試身手，攻防兩端各打了11與8個Snaps，其中進攻端累積2次接球推進9碼，防守端則沒有任何Targets。

美洲虎總教練柯恩（Liam Coen）賽後表示，他認為杭特在進攻端幾個選擇性路徑（option routes）有不錯的接球表現，至於整體防守表現，他只注意到杭特錯失1次擒抱，還得在看影片仔細觀察，不過單就進攻來說，他表現很出色。

美洲虎最終以25：31不敵鋼人，而這場比賽的最大話題反而不是杭特，而是美洲虎踢球員21歲踢球員利特爾（Cam Little），他在半場結束前踢進70碼壓秒超大號射門，如果這是在例行賽，利特爾將打破由前明星踢球員塔克（Justin Tucker）所創下的66碼最遠紀錄。

美洲虎踢球員利特爾踢進70碼射門。（法新社）美洲虎踢球員利特爾踢進70碼射門。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中