MLB》連3戰炸裂！台美混血球星「卡仔」25轟出爐 追平生涯單季最多

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近況絕好調，今天炸出本季第25轟，連3戰開砲，終場球隊以6：5擊敗洛磯。

卡洛爾今在5下炸裂，鎖定布萊洛克（Bradley Blalock）一顆紅中5號位失投球，夯出中右外野超大號陽春砲，擊球初速107.9英哩、飛行距離437英呎，幫助球隊扳成4：4平手。

卡洛爾近日狂轟猛炸，連續3戰送上煙火秀，展現驚人火力，本季全壘打產量來到25轟，追平生涯單季最多。

兩隊以5：5平手進入9局下半，響尾蛇1出局後展開攻勢，佩多摩（Geraldo Perdomo）和小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）2支二壘安打串聯攻下再見分，最終以6：5贏球。

Corbin Carroll is hitting the ball awfully far lately. That's a 437-foot shot, his 25th homer of the year, which ties a career high.



Three straight games with a HR. pic.twitter.com/1KvVvunLsU — Alex Weiner （@alexjweiner） August 10, 2025

