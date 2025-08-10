晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連3戰炸裂！台美混血球星「卡仔」25轟出爐 追平生涯單季最多

2025/08/10 11:23

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近況絕好調，今天炸出本季第25轟，連3戰開砲，終場球隊以6：5擊敗洛磯。

卡洛爾今在5下炸裂，鎖定布萊洛克（Bradley Blalock）一顆紅中5號位失投球，夯出中右外野超大號陽春砲，擊球初速107.9英哩、飛行距離437英呎，幫助球隊扳成4：4平手。

卡洛爾近日狂轟猛炸，連續3戰送上煙火秀，展現驚人火力，本季全壘打產量來到25轟，追平生涯單季最多。

兩隊以5：5平手進入9局下半，響尾蛇1出局後展開攻勢，佩多摩（Geraldo Perdomo）和小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）2支二壘安打串聯攻下再見分，最終以6：5贏球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中