世運直排輪曲棍球》強！郭政佑上演帽子戲法 台灣力退中國摘首勝

成都世界運動會直排輪曲棍球台灣代表隊。（中華奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊在成都世界運動會直排輪曲棍球小組賽最終戰，在郭政佑帽子戲法帶領下，以4：1擊敗地主隊中國摘下首勝。

台灣隊這次在預賽被分在A組，與納米比亞、美國與中國同組，首戰以3：4遭納米比亞逆轉，接著以1：4不敵美國，吞下2連敗。

台灣隊在預賽最終戰遭遇中國，上半場雖被對手率先進球，但郭政佑倒數7分37秒助隊扳平，接著倒數2分14秒再度突圍，下半場又在倒數1分19秒再度破門，最後36秒簡均憲也貢獻一記進球，最終以3分之差在成都滑輪運動中心擊敗地主，全場台灣隊共32次射門，比中國多18次。

郭政佑預賽場場進球，對納米比亞隊和美國隊時各進1球，個人在預賽累計5次進球，為目前台灣隊進球數最多的球員。

台灣隊教練林宏儒表示，其實對美國隊曾把對手壓到喘不過氣，但沒能取勝，雖無法晉級，但此戰對中國隊也很重要，觀察中國隊策略後做出分析調整，「雖然我們控球較多，但被抓一記快速反擊被先進球，但對手空門時我們製造機會，郭政佑有把握住，加上後面對手體能下滑，我們又打進一記確定勝負的球。」

郭政佑指出，帽子戲法的經驗過去也有，此役歸功隊友製造很多機會給他，才讓他有「戴帽」機會，「這次世運會狀況調整得不錯！」

預賽首場被逆轉，郭政佑坦言心情有點失望，但還是努力調整狀態，先完成比賽再說，教練林宏儒也說，郭政佑心態、成熟度與反應能力都很好。從幼稚園大班就接觸直排輪郭政佑，冰上曲棍球也練了近14年，目前就讀成功大學物理治療系二年級，在直排輪與曲棍球都接觸相當長的時間。

台灣隊今將在5到8名排名賽對決阿根廷，林宏儒指出，去年世錦賽曾兩度擊敗對方，成員都相同，經過1年可能有變化，仍要徹底分析一番。

郭政佑。（中華奧會提供）

