晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世運直排輪曲棍球》強！郭政佑上演帽子戲法 台灣力退中國摘首勝

2025/08/10 11:05

成都世界運動會直排輪曲棍球台灣代表隊。（中華奧會提供）成都世界運動會直排輪曲棍球台灣代表隊。（中華奧會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊在成都世界運動會直排輪曲棍球小組賽最終戰，在郭政佑帽子戲法帶領下，以4：1擊敗地主隊中國摘下首勝。

台灣隊這次在預賽被分在A組，與納米比亞、美國與中國同組，首戰以3：4遭納米比亞逆轉，接著以1：4不敵美國，吞下2連敗。

台灣隊在預賽最終戰遭遇中國，上半場雖被對手率先進球，但郭政佑倒數7分37秒助隊扳平，接著倒數2分14秒再度突圍，下半場又在倒數1分19秒再度破門，最後36秒簡均憲也貢獻一記進球，最終以3分之差在成都滑輪運動中心擊敗地主，全場台灣隊共32次射門，比中國多18次。

郭政佑預賽場場進球，對納米比亞隊和美國隊時各進1球，個人在預賽累計5次進球，為目前台灣隊進球數最多的球員。

台灣隊教練林宏儒表示，其實對美國隊曾把對手壓到喘不過氣，但沒能取勝，雖無法晉級，但此戰對中國隊也很重要，觀察中國隊策略後做出分析調整，「雖然我們控球較多，但被抓一記快速反擊被先進球，但對手空門時我們製造機會，郭政佑有把握住，加上後面對手體能下滑，我們又打進一記確定勝負的球。」

郭政佑指出，帽子戲法的經驗過去也有，此役歸功隊友製造很多機會給他，才讓他有「戴帽」機會，「這次世運會狀況調整得不錯！」

預賽首場被逆轉，郭政佑坦言心情有點失望，但還是努力調整狀態，先完成比賽再說，教練林宏儒也說，郭政佑心態、成熟度與反應能力都很好。從幼稚園大班就接觸直排輪郭政佑，冰上曲棍球也練了近14年，目前就讀成功大學物理治療系二年級，在直排輪與曲棍球都接觸相當長的時間。

台灣隊今將在5到8名排名賽對決阿根廷，林宏儒指出，去年世錦賽曾兩度擊敗對方，成員都相同，經過1年可能有變化，仍要徹底分析一番。

郭政佑。（中華奧會提供）郭政佑。（中華奧會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中