MLB》史上最猛核彈頭！大谷翔平堆高驚人壯舉 有望刷新二刀流神紀錄

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰藍鳥敲出本季第40轟，持續堆高史上最猛「核彈頭」紀錄。

擔任開路先鋒的大谷翔平，在5下逮中巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，轟出中外野陽春砲，擊球初速高達107.8英哩、飛行距離417英呎，連續3年達成40轟大關。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷在球季前117場比賽以開路先鋒之姿敲36轟，持續推高大聯盟歷史紀錄，豎立「大谷障礙」，榜上第2名是貝茲（Mookie Betts）在2023年創下的32轟。

而大谷在賽季前117場炸出40轟，也是道奇隊史紀錄，其次是1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）的38轟。

此外，大聯盟史上單季至少2度先發登板的球員中，累積最多轟的是2021年大谷的46轟，今年的大谷以40轟暫居第3位，未來有望創新猷。

Shohei Ohtani has now reached 40 home runs in a season for the fourth time in his career!



（via @MLB）pic.twitter.com/Yt9anOQUjC — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） August 10, 2025

