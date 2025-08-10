晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上最猛核彈頭！大谷翔平堆高驚人壯舉 有望刷新二刀流神紀錄

2025/08/10 11:51

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰藍鳥敲出本季第40轟，持續堆高史上最猛「核彈頭」紀錄。

擔任開路先鋒的大谷翔平，在5下逮中巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，轟出中外野陽春砲，擊球初速高達107.8英哩、飛行距離417英呎，連續3年達成40轟大關。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷在球季前117場比賽以開路先鋒之姿敲36轟，持續推高大聯盟歷史紀錄，豎立「大谷障礙」，榜上第2名是貝茲（Mookie Betts）在2023年創下的32轟。

而大谷在賽季前117場炸出40轟，也是道奇隊史紀錄，其次是1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）的38轟。

此外，大聯盟史上單季至少2度先發登板的球員中，累積最多轟的是2021年大谷的46轟，今年的大谷以40轟暫居第3位，未來有望創新猷。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中