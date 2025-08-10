MLB》大谷翔平在道奇狂炸94轟！ 強勢挑戰「棒球之神」104年神蹟

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第40轟，率隊以9：1痛宰藍鳥，賽後大谷表示自己的狀態正在提升，「希望能持續下去。」

大谷在5下逮中巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，轟出中外野陽春砲，擊球初速高達107.8英哩、飛行距離417英呎，連續3年達成40轟大關，他全場4打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，獲得1次敬遠。

大谷在8月份場場敲安，單月打擊率高達0.452，手感超火燙，談起近期打擊狀態，大谷直呼：「最近狀況有明顯提升，也在進步中，希望能持續下去。」

道奇今天掃出10支安打灌進9分，收下2連勝，大谷表示：「最近大家都能選到保送，打席內容也很不錯，持續保持下去很重要，接下來會有更多關鍵比賽，希望大家一起努力。」

值得一提的是，數據專家藍斯（Sarah Langs）也列出大聯盟史上，加入球隊後前2個賽季最多轟紀錄，目前大谷累積94轟排名第5，紀錄保持人是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1920-21賽季於洋基締造的113轟。

由於今年球季還沒結束，大谷有望持續堆高全壘打產量，雖然距離貝比魯斯的紀錄還有不小差距，但並非遙不可及。

