MLB》大谷翔平有望轟破生涯新猷！道奇主帥：像他這樣的超級巨星...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰藍鳥敲出本季第40轟，大聯盟生涯第4度完成單季40轟里程碑，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也肯定表示，大谷絕對有望打破個人新猷。

大谷翔平5局下第3打席，大谷翔平鎖定巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，轟出中外野陽春砲，本季第40出爐，幫助道奇擴大領先為3：0。大谷連3年40轟，同時也是生涯第4度（2021年、2023-2025年）完成單季40轟里程碑。

請繼續往下閱讀...

賽後羅伯斯笑著表示，自己並沒有注意到大谷已經連續3年達成40轟，但仍強調這是非常了不起的成就，「大谷今天把球等到最理想的Timing，腳步踩得也很紮實，揮出漂亮一轟，這是他與打擊教練們在技術細節上調整之後的成果。」

大谷今年出賽115場就敲出40轟，去年的他創下54轟59盜史詩賽季，但115場只敲35轟，大谷本季有望上看55轟，將刷新生涯新高。對此羅伯斯表示：「我不意外，像翔平這樣的超級巨星，總是在尋找能激勵自己的目標。他很喜歡整數，所以50轟這數字肯定在他的視野，我們拭目以待。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法