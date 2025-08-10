北投國中女壘隊U16世錦賽奪冠 校長曝「貴人」助一路過關斬將

北投國中女壘隊獲得貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍。（圖取自臉書粉專「Taiwan in the US」）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立北投國中女壘隊九日以十二比一擊敗波多黎各、在美國阿拉巴馬州奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。北投國中校長陳玫良表示，孩子們將日復一日的努力，展現並發揮在國際大賽上，取得好成績，同時又有機會開闊視野，仰賴及感謝各界幫忙，小選手嚷嚷著要好好練英文，否則無法順利溝通阻礙也多。

陳玫良指出，101年學年度成立女壘隊，體育班的孩子每天下午都會進行專項訓練，這次出國並奪冠，除了歸功於平常扎實訓練，也要感謝市府補助、在地社區及善心人士捐款、僑胞協助，讓家境並不富裕的小孩們能夠成行，也很感謝教練的用心與支持，接獲總統賴清德、副總統蕭美琴和駐美代表俞大㵢賀電，大家都很開心。

陳玫良提到，小朋友們剛到美國時，第一天接洽過程中比較不順，例如領到的球衣尺寸很小沒辦法穿等，經由無任所大使劉柏君居中協調，終於換到合身的衣服，後來就越來越順，也讓她們參觀美國國會、美國國家航空暨太空總署（NASA）等地開闊視野，笑稱孩子最有感的是「回來要好好唸英文！」

她說，出國隊伍共計24人，包含帶隊學務主任陳又華、2名教練、1名防護員及20名學生，其中不乏國三生，113學年度有4人獲選國手資格；一行人預計8月12日或13日回國，班機仍待最後確認，屆時應會有接機、慶祝儀式，目前正在規劃中。

此外，7月底出國前，部分小選手曾（10日）因用餐過後身體不適、出現身體症狀而就醫；陳玫良說明，應該是綜合性的因素，加上賽前集訓的訓練強度提高，孩子緊張、有壓力，並不全然跟飲食有關，教練也有安撫學生的情緒，鼓勵用平常心面對，最後打出佳績。

關於此案，市府衛生局今受訪補充，疾病管制署未受理本局流行病學調查申請，另依本局檢驗結果不能判斷為食品中毒，已輔導供應餐食人員應落實人員衛生自主管理及作業場所衛生、設施設備衛生管理。

