體育 即時新聞

甲子園》集體霸凌事件延燒 廣陵高校稱「收到炸彈威脅」宣布退賽

2025/08/10 15:26

日本第107屆夏季甲子園如火如荼開打期間，廣島縣代表隊伍廣陵高校被爆出集體霸凌事件。（圖擷取自@livedoornews　社群平台「X」）日本第107屆夏季甲子園如火如荼開打期間，廣島縣代表隊伍廣陵高校被爆出集體霸凌事件。（圖擷取自@livedoornews　社群平台「X」）

〔即時新聞／ 綜合報導〕多次代表廣島縣參加夏季甲子園大賽的「廣陵高校」，今年比賽開打前，被爆出數名選手曾在今年1月參與集體霸凌，導致受害者被迫轉學，惡劣暴行、校方拒絕退賽等一系列行徑引起各界撻伐。今（10）日校方突然臨時宣稱收到「炸彈恐嚇」，為了學生安全考量，決定退出甲子園大賽，消息因發各界議論。

綜合日媒報導，日本第107屆夏季甲子園如火如荼開打期間，廣陵高校因被爆出集體霸凌，引起各界關注。報導指出，多方人士與網友以選手違反甲子園精神、拒絕偏袒霸凌加害者等口號發起抗議，要求廣陵高校主動退賽，但被校方強硬回絕，廣陵高校7日照常出席第一輪預賽，賽後被對手旭川志峯高中多名選手拒絕握手，掀起球迷討論。

今日廣陵高校的校長堀正和，突然前往甲子園球場的比賽總部召開記者會，宣布廣陵高校退出在甲子園的第二輪比賽。堀正和表示，校內棒球隊發生的集體霸凌行為在社群平台不斷引起爭議，加上收到多名選手投訴遭到教練暴力辱罵與毆打，讓校方非常重視相關事件，決定與第三方委員會一起進行徹底調查。

堀正和還指出，社群平台網友對於廣陵高校的各種「誹謗中傷」言論、學生遭人尾隨，以及學校宿舍收到「炸彈恐嚇」的威脅信件，也是讓校方決定退出甲子園比賽的原因，並未此感到相當遺憾，「我認為保護學生是首要任務，所以做出了這個決定」，堀正和同時還在記者會上宣布，自己即日起辭退廣島縣高中棒球聯盟的副會長一職。

消息一出，再度讓這起事件受到大眾矚目，其中廣陵高校校方以「保護學生」才退賽的說詞，令不少網友吐槽「非常諷刺」，「讓受害者被迫轉學的時候，怎麼沒看到校方這麼積極？」、「遭到暴力攻擊的霸凌受害者沒有受到應有的保護，加害者們反而因為不知道真偽的『炸彈爆破』獲得全方面保護，這世道真可悲」。

此外，先前在賽後拒絕與廣陵高校握手的部分旭川志峯高中選手，被日本高中棒球聯盟（日本高野連）給出「嚴重警告」的懲處，引起球迷怒火。據了解，廣陵高校被爆出集體霸凌事件後，僅給參與暴力學生「嚴重警告」，然而旭川志峯高中僅疑是以拒絕握手來抗議對方的霸凌行徑的行為，事後卻收到一樣的處分，球迷痛批日本高野連太雙標。

