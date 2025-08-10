MLB》敬遠大谷翔平的代價！道奇MVP貝茲連4戰敲安 日媒曝超狂數據

貝茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕本季陷入空前大低潮的道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts），近期狀況有所回溫，今天雖然5打數只有1安打，但一棒就貢獻2分打點，貝茲個人也連續4場比賽有安打、連2戰至少2分打點演出。

道奇今與藍鳥之戰6局下，大谷翔平在無人出局二三壘有人時獲得敬遠保送，下一棒是前3打席都沒敲安的貝茲，不過這次他把握機會，逮中藍鳥右投多明格茲（Seranthony Domínguez）的內角98.5英哩伸卡球，敲出左外野強勁平飛安打，一棒打回2分，幫助道奇擴大領先為7：0。

John Schneider's plan backfired as Mookie Betts drives in 2 on a single after the Blue Jays intentionally walked Shohei Ohtani to load the bases.#dodgers pic.twitter.com/q7mF3m1jaQ — Dodgers Lite （@dodgerslite） August 10, 2025

前一打席敲出本季第40轟的大谷翔平，6局下是他今年第13次遭到敬遠，《日刊體育》透露，時常在大谷身後打第2棒的貝茲，本季在大谷遭到敬遠之後的下個打席，11打數共敲出5支安打，儘管只是小樣本，但有著0.455的超高打擊率。

貝茲近4場比賽16打數敲出7支安打，貢獻5分打點，打擊手感逐漸升溫。本季貝茲出賽107場，打擊三圍.238/.308/369，攻擊指數0.677，敲出12轟、53分打點。

