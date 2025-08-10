MLB》故意四壞大谷翔平後遭貝茲修理！ 道奇主帥：即使對手敬遠...

貝茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前經歷嚴重低潮的道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts），近期手感復甦，今天貢獻1安2打點，連續4戰有安打，獲總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞。

貝茲今天的安打出現在6局下半，當時藍鳥選擇敬遠大谷翔平塞成滿壘，貝茲相當爭氣敲出左外野安打，一棒帶有2分打點，幫助球隊添加重要保險分，終場道奇以9：1大勝。

請繼續往下閱讀...

貝茲近期連續4戰有安打，被問及他手感回升的影響時，主帥羅伯斯直呼：「這非常重要，因為當Mookie陷入低潮時，對手會刻意讓大谷去追打偏離好球帶的球，或者乾脆直接保送他，選擇和Mookie對決。」

羅伯斯指出：「但現在Mookie的狀況很好，即使對手採取敬遠策略，接下來我們得分的可能性也很高。」

John Schneider's plan backfired as Mookie Betts drives in 2 on a single after the Blue Jays intentionally walked Shohei Ohtani to load the bases.#dodgers pic.twitter.com/q7mF3m1jaQ — Dodgers Lite （@dodgerslite） August 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法