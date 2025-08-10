MLB》霸氣開轟大秀「確信步」！大谷翔平：看到很漂亮的畫面

]

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰藍鳥敲出本季第40轟，連續3年、生涯第4度達成這項壯舉。大谷開轟後大秀霸氣「確信步」，他賽後受訪表示，因為球飛出形成很漂亮的畫面。

大谷翔平今天在5局下狙擊36歲藍鳥右投巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，依棒掃向中外野大牆之外，形成一發陽春砲，擊球初速高達107.8英哩、飛行距離417英呎。大谷連續3年達成40轟大關，全場4打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，獲得1次敬遠。

大谷翔平在道奇前117場比賽就敲出40轟，也打破貝林傑（Cody Bellinger）2019年的123場隊史最速40轟障礙，此外，他成為隊史第4位2度繳出單季40轟的打者，他也有望挑戰名人堂球星施耐德（Duke Snider）連續5季單場40轟的超狂隊史紀錄。

大谷翔平8月打擊手感火燙，出賽8場敲出14支安打，包括2發全壘打，貢獻3打點，單月打擊率高達0.452。

大谷翔平賽後受訪表示，最近狀態有很大的改善，也感覺自己有越來越好，希望能持續保持下去。談到開轟時有走「確信步」，他說，飛向中外野全壘打的球，通常能看得很清楚，今天這一球打得非常紮實，看到很漂亮的畫面。

大谷翔平認為球隊打線的狀況也越來越好，接下來的45場比賽非常重要，全隊上下必須要一起努力奮戰。

