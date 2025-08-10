晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》霸氣開轟大秀「確信步」！大谷翔平：看到很漂亮的畫面

2025/08/10 15:54

]

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰藍鳥敲出本季第40轟，連續3年、生涯第4度達成這項壯舉。大谷開轟後大秀霸氣「確信步」，他賽後受訪表示，因為球飛出形成很漂亮的畫面。

大谷翔平今天在5局下狙擊36歲藍鳥右投巴西特（Chris Bassitt）的外角86.2英哩伸卡球，依棒掃向中外野大牆之外，形成一發陽春砲，擊球初速高達107.8英哩、飛行距離417英呎。大谷連續3年達成40轟大關，全場4打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，獲得1次敬遠。

大谷翔平在道奇前117場比賽就敲出40轟，也打破貝林傑（Cody Bellinger）2019年的123場隊史最速40轟障礙，此外，他成為隊史第4位2度繳出單季40轟的打者，他也有望挑戰名人堂球星施耐德（Duke Snider）連續5季單場40轟的超狂隊史紀錄。

大谷翔平8月打擊手感火燙，出賽8場敲出14支安打，包括2發全壘打，貢獻3打點，單月打擊率高達0.452。

大谷翔平賽後受訪表示，最近狀態有很大的改善，也感覺自己有越來越好，希望能持續保持下去。談到開轟時有走「確信步」，他說，飛向中外野全壘打的球，通常能看得很清楚，今天這一球打得非常紮實，看到很漂亮的畫面。

大谷翔平認為球隊打線的狀況也越來越好，接下來的45場比賽非常重要，全隊上下必須要一起努力奮戰。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中