世運拔河》賴清德總統賀電鼓勵 台灣女子隊勇奪金牌締造六連霸

我國女子拔河隊成都世運會勇奪女子組500公斤級金牌，完成六連霸紀錄。 （體育署提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年第12屆成都世界運動會台灣拔河代表隊傳回捷報！今在室外拔河女子組500公斤級擊敗各國好手摘下代表團本屆首面金牌，也締造隊史六連霸的紀錄，賴清德總統接獲喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現。

我國女子拔河隊從2005年起在世運會第1次奪金、2009年、2013年、2017和2022年世運都順利衛冕，本屆賽前就鎖定六連霸為目標。儘管賽事當日現場下起傾盆大雨，經大會評估後仍在雨中展開賽事，台灣女將在大雨滂沱下，穩定發揮實力，預賽橫掃所有對手，連續擊敗瑞典、英國、瑞士、美國、德國，以五戰10局全勝、分組第一之姿進入獎牌賽。緊接著4強賽勝德國後再戰瑞士，以7連勝奪金，取得史無前例六連霸，而且7場都是直落二完勝，可說是完美奪金。

體育署表示，世界運動會競賽以非亞奧運種類為主，推動運動多元發展，本屆賽事我國派出120名選手參加14個競賽種類，賽事期間提供完善後勤支援，共同協助選手挑戰自我、再創佳績。運動部預計今年9月9日正式掛牌成立，運動國際化為未來施政重點之一，將持續投入資源為選手打造最好的競爭條件，提供更多國際賽事參與機會，成為選手堅實後盾。

