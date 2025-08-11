孫易磊先發對軟銀、台灣男籃對約旦復仇之戰 今日賽事預告與轉播

北海道日本火腿鬥士隊孫易磊先發對決軟銀。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

日職方面，台灣至寶孫易磊重返一軍後就要擔綱先發重任，面對的將是擁有近藤健介與山川穂高等名將的軟銀鷹打線，孫易磊會投出怎樣的成績呢？請關心台灣旅外好手的觀眾千萬不要錯過！

FIBA籃球亞洲盃，台灣以2勝1負位居D組分組第2，8強附加賽要碰上C組第3的約旦，台灣能否報上屆遭絕殺的一箭之仇，爭取晉級資格，請關心台灣籃球的球迷準時鎖定！

大聯盟轉播方面，道奇將在主場迎戰藍鳥，道奇由山本由伸先發，本場採取D-Live，另一場則是由小熊對陣紅雀，請球迷準時收看。

MLB

07：10 小熊VS紅雀 愛爾達體育1台

（D-Live）10：00 藍鳥VS道奇 愛爾達體與1台、緯來體育

日職

13：00 日本火腿 VS 軟銀鷹 DAZN1、3

16：00 樂天VS西武 DAZN2

22：30 中日VS巨人（延播13：00）DAZN1、DAZN3

FIBA籃球亞洲盃

18：50 約旦VS台灣 附加賽

23：50 菲律賓VS沙烏地 附加賽

轉播：愛爾達體育1台

WTT冠軍賽橫濱站

09:30 四強

16:30 女單決賽

17:30 男單決賽

轉播：愛爾達體育3台

世界運動會

09：55 拔河 混合580公斤預賽/準決賽/排名賽/獎牌戰

轉播：愛爾達體育2台

