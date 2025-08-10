中職》針對「岳東華妹妹債務」報導 岳家三兄弟發布聯合聲明

岳家三兄弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕針對近期媒體報導關於「岳東華妹妹債務」一事，岳東華、岳少華和岳政華三兄弟今透過所屬秉初運動娛樂經紀發布聯合聲明，表示過去數年間妹妹數度對外借款，並於過程中冒用兄弟之間的名義，經溝通過後情況未能改善，故於聲明中強調依據我國法律，成年人之間的借貸行為屬於個人責任，並在文末懇請外界讓三兄弟能專注於球場上。

以下是岳家三兄弟的聯合聲明：

針對近期媒體報導，提及有關「岳東華妹妹債務」一事，在此說明如下，於過去幾年間，妹妹數度對外借款，並在過程中冒用兄弟之間的名義，家人過去曾出於親情考量，多次協助處理部分債務，也努力溝通希望下不為例，但情況持續未能改善。

故特此說明：依據我國法律，成年人之間的借貸行為屬於個人責任，除非事先有書面擔保或連帶保證，其他家人並不需承擔償還義務。換言之，任何以本人或兄弟們名義對外進行的借貸，若非經本人親自簽字或授權，皆屬其個人行為，與本人及兄弟們無涉。

感謝各界的關心與支持，也懇請大家在面對任何借貸邀約時，務必審慎評估、查證真偽，以避免不必要的誤會與損失。

也請外界不要再私訊騷擾其他家人，讓我們三兄弟能專注於球場上，繼續以最好的表現回報球迷的鼓勵與厚愛，再次感謝大家的理解與體諒。

岳東華、岳少華、岳政華

中華民國114年8月10日

