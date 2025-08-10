晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》軟銀莫伊尼洛9局13K超狂完封！ 火腿王牌伊藤大海問天吞敗

2025/08/10 16:32

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕福岡軟銀今天在主場推出古巴王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）登板，他以125球13K完投完封勝，力壓同樣111球完投飆11K失1分的日本火腿王牌伊藤大海，幫助球隊在太平洋聯盟龍頭卡位戰取得2場領先火腿。

莫伊尼洛在7月29日對日本火腿奪下賽季第9勝後，球團首度把他下放二軍進行休養，為的就是在今天對火腿一戰能夠保持充足的經歷對決火腿。莫伊尼洛今天展現絕佳壓制力，直到5局才被火腿敲出首支安打，完投9局用125球，被打3安，送出13K，1BB、1觸身球，沒有失分，賽後防禦率下降到1.19，收下賽季第10勝。

日本火腿王牌伊藤大海表現其實也相當精采，他完投8局用111球，送出11K、被打4支安打，送出2次四壞保送，在3局被近藤健介二壘安打狙擊失分，苦吞本季第6敗（11勝）。

賽後軟銀監督小久保裕紀表示，因為對手是伊藤大海，所以預期得分不會太多，需要守住那1分，同時他也稱讚莫伊尼洛的投球很棒，可以完封日本火腿的打線，他所有球種都發揮得很出色。

軟銀在與日本火腿的3連戰中已經取得2勝優勢，明天軟銀將派出17場先發登板拿下9勝3敗，防禦率僅1.53的先發左投大關友久，而日本火腿派出的是台灣至寶孫易磊。

