MLB》道奇總裁透露大谷翔平二刀流最新計畫 美媒：球迷會感到興奮

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天敲出本季第40轟，連續3個賽季達標，並在與道奇簽下10年7億美元大約的第2年就重拾「投、打二刀流」身手，總管在採訪時也表示，大谷翔平預計接下來8年都會是二刀流。

大谷翔平在上場先發主投4局狂飆8K，下一場先發將要面對前東家天使，主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示大谷翔平的局數預計會以4局為基準，倘若狀況允許的話有機會投到5局。

道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）在接受道奇專門網站《Dodgers Nation》時訪問提到投手大谷的未來：「計畫接下來還要投8年，我們希望盡可能讓這件事情成真。」代表大谷翔平若沒有再次受傷，將能持續擔任二刀流至2033年。

美媒《Clutch Points》提到，「道奇隊兼任投手與指定打擊的大谷翔平最新情報，應該會讓球迷對他在球隊的未來感到興奮。」

大谷翔平生涯兩度動投手韌帶相關的大刀，在去年大谷翔平曾表示，今年賽季有可能是重拾二刀流的最後機會，他認為，如果投球手再度受傷，需要進行第三次的TJ手術，就又要花1年半來復健，以年紀來說很不現實，因此他認為本季會是最後一次二刀流的機會。

本賽季大谷翔平重返投手丘，現在持續朝正常先發投手的步調邁進，在上場主投4局後，今年大谷翔平8場先發共投19局送出25K，防禦率2.37。打擊區上，大谷翔平敲出40轟，跑回110分，打進76分打點，跑出16次盜壘成功，攻擊指數高達0.999。

