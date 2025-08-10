晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》FA強打陳子豪、朱育賢同場開轟！味全龍本週大巨蛋5戰4勝

2025/08/10 16:58

味全龍陳子豪敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）味全龍陳子豪敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿大巨蛋主場出戰味全龍系列戰，今天最後一場。龍隊陳子豪、朱育賢兩位自由市場簽下的新同學，本季首度同場開轟，支援曹祐齊的5局好投，終場味全6:2贏球。

味全龍隊陳子豪4局上面對黃子鵬開轟，這是陳子豪繼5月4日後，睽違3個多月再次開轟，也是本季第3轟。同時，這也是黃子鵬近3場先發挨的第4轟。

龍隊5局上又有攻勢，首位打者蔣少宏長打，一壘手余德龍雖一度上演美技，處理曾聖安擊出的滾地球，選擇刺殺往三壘跑者成功，但2出局後，李凱威安打，龍隊再得1分。

龍隊先發投手曹祐齊今展現壓制力，前4局12上12下，直到5局下1出局後，才被林承飛、余德龍接連擊出此役桃猿隊前2支安打。面對危機，曹祐齊以滾地球與內野高飛球化解。

曹祐齊上次一軍出賽是7月6日，相隔1個多月回歸一軍，今投5局，被擊出2安打、3次三振、沒有四壞球，無失分。

6局上，陳子豪擊出個人單場第2支安打，張政禹長打外加對方失誤，自己攻上三壘，也帶回1打點。

7局上，昨單場MVP朱育賢，從賴胤豪手中擊出陽春砲，龍隊連續4個半局有分數進帳。朱育賢本季第10轟、生涯10季全壘打皆達雙位數，同時也是味全今年FA大補強陳子豪和朱育賢之後，本季兩位強打首次同場開轟。

味全龍朱育賢（左）敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）味全龍朱育賢（左）敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

龍隊9局上再補刀，王志煊連續保送後，樂天換上陳柏豪，遭吉力吉撈．鞏冠擊出二壘打，帶2分打點。

悶了整場的樂天，9局下才從陳禹勳手中拿分，陳晨威獲保送後，林立和林泓育連續安打，猿隊得1分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中