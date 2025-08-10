中職》FA強打陳子豪、朱育賢同場開轟！味全龍本週大巨蛋5戰4勝

味全龍陳子豪敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿大巨蛋主場出戰味全龍系列戰，今天最後一場。龍隊陳子豪、朱育賢兩位自由市場簽下的新同學，本季首度同場開轟，支援曹祐齊的5局好投，終場味全6:2贏球。

味全龍隊陳子豪4局上面對黃子鵬開轟，這是陳子豪繼5月4日後，睽違3個多月再次開轟，也是本季第3轟。同時，這也是黃子鵬近3場先發挨的第4轟。

請繼續往下閱讀...

龍隊5局上又有攻勢，首位打者蔣少宏長打，一壘手余德龍雖一度上演美技，處理曾聖安擊出的滾地球，選擇刺殺往三壘跑者成功，但2出局後，李凱威安打，龍隊再得1分。

龍隊先發投手曹祐齊今展現壓制力，前4局12上12下，直到5局下1出局後，才被林承飛、余德龍接連擊出此役桃猿隊前2支安打。面對危機，曹祐齊以滾地球與內野高飛球化解。

曹祐齊上次一軍出賽是7月6日，相隔1個多月回歸一軍，今投5局，被擊出2安打、3次三振、沒有四壞球，無失分。

6局上，陳子豪擊出個人單場第2支安打，張政禹長打外加對方失誤，自己攻上三壘，也帶回1打點。

7局上，昨單場MVP朱育賢，從賴胤豪手中擊出陽春砲，龍隊連續4個半局有分數進帳。朱育賢本季第10轟、生涯10季全壘打皆達雙位數，同時也是味全今年FA大補強陳子豪和朱育賢之後，本季兩位強打首次同場開轟。

味全龍朱育賢（左）敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

龍隊9局上再補刀，王志煊連續保送後，樂天換上陳柏豪，遭吉力吉撈．鞏冠擊出二壘打，帶2分打點。

悶了整場的樂天，9局下才從陳禹勳手中拿分，陳晨威獲保送後，林立和林泓育連續安打，猿隊得1分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法