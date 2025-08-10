晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》新人年起連10季雙位數全壘打！朱育賢開心在林智勝面前寫紀錄

2025/08/10 17:31

味全龍朱育賢敲出陽春全壘打，回休息區與林智勝開心擁抱。（記者陳志曲攝）味全龍朱育賢敲出陽春全壘打，回休息區與林智勝開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊今6:2勝樂天桃猿，今年透過自由市場轉隊的朱育賢，不僅和另一位FA大咖陳子豪首次同場開轟，自己也完成新人年起連續10個賽季全壘打雙位數。

若自新人年算起，朱育賢連10季全壘打雙位數，破了林智勝原本的連續9季紀錄。而最多連續球季全壘打雙位數紀錄，則是前中職名將張泰山的15季。

朱育賢說：「知道有這項紀錄。今年一開始可能比較不順，每年就這樣不斷調整，滿開心今天可以達成，且又是在前輩面前完成。」

朱育賢說，這段時間林智勝給予很多鼓勵跟幫助，有狀況都會提醒全隊，「很開心在前輩眼前破這紀錄，感覺與有榮焉，他也有和我說恭喜。」

朱育賢提到，林智勝是球隊精神領袖，上半季球隊一度陷入連敗，是他挺身而出，原本沒有太多出賽的他，做足準備上場帶起球隊攻勢，這樣的精神慢慢渲染所有學弟，大家也慢慢扮演這樣的角色，扛起球隊勝負。

至於挑戰張泰山紀錄？朱育賢笑說，先把眼前顧好，暫不去多想。他說：「這項紀錄之後說不定也有後輩會打破，前輩應該也開心有後輩不斷累積紀錄，盡自己力量打出成績，也是球迷來看球會期待的。」

