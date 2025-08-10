中職》曹祐齊5局好投封鎖樂天 下週仍暫不進輪值

味全龍先發投手曹祐齊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今天6:2擊敗樂天桃猿後，味全龍隊本週在大巨蛋5戰4勝，今龍隊先發投手曹祐齊睽違一個多月一軍再登板，交出5局無失分好投，幫助球隊贏球。

曹祐齊今解決樂天桃猿前13位打者，直到5局下才被林承飛擊出首安，該半局被連續安打，但力保不失。總計5局任內用70球，僅被擊出2安打、沒有任何四死球。

請繼續往下閱讀...

曹祐齊坦言，一個月之間遇到下雨延賽等狀況，確實不好調整，他說：「今天一開始上去很陌生，特別是投到4局左右，注意力就沒那麼集中，現在狀態也比較像是春訓時正準備要比賽。但這不可避免，就只能持續準備好，等待教練告知任務。」

曹祐齊還說：「前4局比較像是自己的比賽，讓對方揮棒、盡快形成出局，我如果投得好的比賽，大概就像這樣。一定也會有1局出狀況，但一樣把自己該做的做好。加上隊友很強，今天前面很早就打下分數，讓我壓力也不會那麼大。」

味全龍總教練葉君璋說，原本就設定曹祐齊用球數在80球左右，5局投完接近達標，因此換投。葉總另透露，曹祐齊預計之後先下二軍、洋投龍聖上一軍回輪值，曹祐齊未來是否固定輪值，將視洋投狀況決定。

