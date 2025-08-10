晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》薑是老的辣！老虎41歲莫頓連飆7K 締造兩大罕見紀錄

2025/08/10 18:49

老虎41歲老將莫頓。（法新社）老虎41歲老將莫頓。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天以4：7不敵天使，41歲老將莫頓（Charlie Morton）主投4.1局失6分，苦吞本季第10敗。不過，莫頓此役狂飆10K卻寫下2大罕見紀錄。

莫頓從1局上三振掉孟卡達（Yoan Moncada）之後，連續投出7次三振，而他上一場對戰費城人也曾飆出5連K，他成為自1961年球隊擴張時代以來，連續兩場先發都飆出至少5連K的史上最老的投手，以41歲又270天的年紀，刷新1999年名人堂強投「巨怪」強森（Randy Johnson）35歲293天的紀錄。

另外，莫頓也成為史上第3位達成連7K的40歲投手，前2位分別是傳奇強投史莫茲（John Smoltz）和大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）。

莫頓今天對戰天使，先發4.1局失6分，被敲6支安打失6分，包括2轟，另有10次三振和1次保送，防禦率為5.48。莫頓賽後受訪表示，這可能是他生涯最詭異的一場投球，原本覺得自己投得還不錯，一直讓打者揮空，但之後卻爆掉了，一回頭看自己居然失掉6分了。

天使今天靠著沃德（Taylor Ward）5局上的超前2分砲，以及倫吉佛（Luis Rengifo）的陽春砲鎖定勝局，天使終場以7：4擊敗老虎，中止近期的3連敗。菊池雄星先發5局飆7K失4分，本季第6勝順利入袋。

