網球》球后莎巴蓮卡力退前溫網冠軍 辛辛那提再戰拉杜卡努

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）化解全部12個被破發點，歷經夜間作戰終以7：5、6：1擊敗2023年溫布頓錦標賽冠軍的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），當今世界球后在辛辛那提網賽開胡晉級女單32強，即將對決前美國公開賽贏家拉杜卡努（Emma Raducanu）。

「與她比賽總是很艱難。」這項男女共站的千分大賽正在美國俄亥俄州進行，也是大滿貫的美國公開賽前最後暖身，白俄羅斯頭號種子莎巴蓮卡首輪免戰，次輪初登場面對左手持拍的捷克勁敵萬卓索娃，兩盤各自搶救回6個被破發點，而且牢牢掌握機會3度突破，直落2出線也把職業生涯戰改寫為5勝4負，「她總能把我逼到極限。哪怕只是稍微分心，都可能丟掉一盤。我必須拼盡全力，保持高度專注與她較量。」

莎巴蓮卡順利通過考驗，第3輪遭遇另位大滿貫冠軍，即2021年美網爆冷會外賽殺入攻頂的拉杜卡努，這位22歲的英國30種子以6：3、6：2擊敗塞爾維亞對手達尼洛維琪（Olga Danilovic）。過往莎巴蓮卡對戰拉杜卡努2勝0負，包括上月溫網32強直落2贏球。

