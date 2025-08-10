晴時多雲

中職》統一獅暌違14年場內轟 中斷本季最長連敗（影音）

2025/08/10 19:50

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天剛上一軍的朱迦恩大爆發，單場4打席全上壘，7局下上演隊史暌違14年的場內轟，助隊以10：7力退台鋼雄鷹，終止本季最長的5連敗，避免被台鋼系列賽3戰橫掃。

獅隊5連敗期間單場最多得分僅3分，今賽前又首度下放2大傷兵陳傑憲、邱智呈，為打線添加不利因素，所幸開路先鋒林佳緯挺身而出，前4局就上演猛打賞、率隊進帳4分，雖然台鋼兩度追平又反超，獅隊在5局下靠單局3支安打串聯，猛攻暌違8天的3分大局；6局下，林安可適時安打再帶動2分攻勢。

今天剛上一軍的朱迦恩，首打席就敲出二壘安打，7局下更在2出局夯出擊中右外野全壘打牆上的深遠飛球，球反彈到右邊，台鋼外野手王博玄花不少時間追球。最終的本壘攻防戰，朱迦恩高技巧滑壘閃過張肇元的觸殺，跑出場內全壘打。

統一隊史只有1990年羅曼、2008年莊景賀、2010年劉芙豪、2011年楊松弦跑過場內全壘打，朱迦恩上演獅隊史暌違14年的場內轟，單場2支2外帶2次四壞球，扮演獅隊止敗大功臣。

獅隊近期傷兵潮湧現、洋投戰力又告急，上半季宰制台鋼雄鷹的食物鏈一角破功，下半季賽前對台鋼1勝3敗，一度瀕臨隊史首度被台鋼系列賽3戰橫掃的困境，打線火力終於甦醒，全場猛敲11安，暌違29天狂灌單場雙位數得分，終止惡夢連敗。

朱迦恩擊出場內全壘打。（統一獅提供）朱迦恩擊出場內全壘打。（統一獅提供）

